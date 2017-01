POL-HSK: Lkw bei Einbruch gestohlen

Arnsberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen Elektrogroßhandel an der Hansastraße ein. Neben Werkzeugen und Elektroartikeln entwendeten sie einen Firmen-Lkw. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten der Firma. Sie entwendeten mehrere Elektroartikel sowie Werkzeuge. Weiterhin nahmen sie sich den Fahrzeugschlüssel eines Lieferwagens der vor der Tür geparkt stand. Mit diesem flüchteten die Täter vom Tatort. Bei dem entwendeten Lieferwagen handelt es sich um einen weißen Lkw Iveco-Daily. Am Lkw ist keine Beschriftung aufgebracht. Das Kennzeichen lautet: DO-EG 250 Die Tatzeit kann auf Mittwoche, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.00 Uhr, eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

