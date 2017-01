POL-HSK: Zwei beschädigte Autos

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag wurden im Arnsberger Stadtgebiet zwei Autos bei Straftaten beschädig: Bei einem Diebstahl entwendeten die Täter das Spiegelglas des linken Außenspiegels eines grauen BMW 1er. Der Wagen stand am Tannenweg. Der Diebstahl wurde zwischen 13 Uhr bis 15 Uhr begangen. Auf der Königstraße wurde zwischen 18.15 Uhr bis 19.10 Uhr die Windschutzscheibe eines grauen Volvo eingeschlagen. Gegenstände aus dem Auto wurden nicht entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell