POL-HSK: Zwei Unfallfluchten

Brilon (ots) - Am Donnerstag wurden der Briloner Polizei zwei Unfallfluchten gemeldet: Am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen roten VW an der Weststraße. Als er am nächsten Morgen um 08.20 Uhr zum Auto zurückkehrt bemerkte er die Beschädigung an der hinteren Stoßstange. An einem geparkten weißen VW Up wurde der linke Außenspiegel angefahren. Der Wagen stand auf einem Parkplatz auf der Straße "Hinterm Gallberg". Der Unfall muss sich am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr bis 21.00 Uhr ereignet haben. Der Außenspiegel wurde zerstört. In beiden Fällen flüchteten die Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell