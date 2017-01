POL-HSK: Einbruch in Pfarrbüro

Meschede (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 06.50 Uhr, in ein Pfarrbüro am Stiftsplatz ein. Vermutlich gelangten die Täter durch eine Fluchttür in das Gebäude. Hier hebelten sie mehrere Bürotüren auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Auch ein Kellerraum wurde durchsucht. Die Täter konnten mit einem geringen Bargeld und einigen Briefmarken entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell