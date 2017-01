POL-HSK: Drei Einbrüche in Oeventrop

Arnsberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Einbrecher in drei Oeventroper Gebäude ein. An einem Hundesalon am Widayweg brachen die Täter eine Tür auf. Im inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Durch die Manipulation von zwei Türschlössern gelangten die Täter in die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis an der Kirchstraße. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke. In einem Geschäft für Reitsportbedarf an der Straße "Am Bahnhof" manipulierten die Täter ebenfalls ein Türschloss. Hierdurch konnten sie die Tür öffnen und im Inneren mehrere Schubladen und Schränke durchsuchen. In allen drei Fällen können bislang keine Angaben über das mögliche Diebesgut gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

