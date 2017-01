POL-HSK: Einbrüche in Bestwig

Bestwig (ots) - In der Nacht zum Mittwoch kam es in Bestwig zu zwei Einbrüchen. An der Straße "Am Bähnchen" hebelten die Täter die Tür einer Tierarztpraxis auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und konnten mit einem geringen Bargeldbetrag vom Tatort flüchten. An der Bundesstraße wurde ebenfalls eine Tür aufgehebelt. In dem Blumengeschäft entwendeten die Täter ebenfalls einen geringen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell