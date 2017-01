POL-HSK: Unfall auf schneeglatter Straße

Brilon (ots) - Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr stießen auf der Antfelder Straße zwei Autos frontal zusammen. Ein 29-jähriger Mann aus Meschede wurden leichtverletzt. Der Mann fuhr auf der Bundestraße 7 in Richtung Brilon. In Altenbüren kam das Auto auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß mit einem entgegenkommenden Auto eines 40-jährigen Briloners zusammen. Die beiden Fahrzeuge rutschten anschließend in eine Bruchsteinmauer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell