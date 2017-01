POL-HSK: Einbrecher auf der Friedrichstraße unterwegs

Brilon (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurden vier Gebäude in der Friedrichstraße von Einbrechern aufgesucht. Lediglich bei einem Einbruch konnten die Täter Beute machen. Zwischen Dienstag, 19.20 Uhr, bis Mittwoch, 05.00 Uhr, traten die Täter die Ladentür einer Buchhandlung an der Friedrichstraße ein. Im Geschäft durchwühlten sie den Kassenbereich und entwendeten Bargeld sowie die Kassenschublade. Diese wurde am Morgen an der Straße "Am Markt" gefunden. Das Fenster einer Gaststätte wurde zwischen 20 Uhr bis 10 Uhr aufgehebelt. Zuvor hebelten die Täter erfolglos an der Eingangstür. Im Inneren wurde der Thekenbereich durchsucht. Nach ersten Angaben konnten die Täter nichts entwenden. Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch kam es in der Friedrichstraße zu zwei weiteren Einbruchversuchen. Die Tür eines Abfallunternehmens zeigte sich gegenüber den Hebelversuchen der Täter als zu stabil. Ohne in die Firma zu gelangen mussten die Täter vom Tatort flüchten. Die Hebelversuche an einer Fenstertür einer Pizzeria scheiterten ebenfalls. Auch hier konnten die Täter nicht in das Gebäude eindringen. In allen vier Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen vor Ort übernommen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell