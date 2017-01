POL-HSK: Verkehrsunfall mit Linienbus

Schmallenberg (ots) - Am Mittwoch gegen 16.25 Uhr rutschte am Rimberg ein Auto gegen einen Linienbus. Die Businsassen blieben unversehrt, der Autofahrer trug leichte Verletzungen davon. Der 42-jährige Autofahrer fuhr auf der Landstraße 776 von Gellinghausen in Richtung Rimberg. Auf der schneeglatten Straße geriet das Auto ins Rutschen und prallte auf der Gegenfahrbahn gegen die Front des entgegenkommenden Busses. Beim Ausweichen streifte der Bus die rechte Leitplanke. Der Pkw landete nach dem Zusammenstoß im Straßengraben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die etwa 15 Businsassen mussten auf den Ersatzverkehr ausweichen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell