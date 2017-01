POL-HSK: Zwei Einbrüche

Sundern (ots) - Am Mittwoch wurden der Polizei in Sundern zwei Einbrüche gemeldet: Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine freistehende Garage an der Hauptstraße, zwischen "Silmecke" und Papierfabrik. Die Täter warfen ein Fenster und entwendeten Arbeitsmaschinen, elektronischen Geräte und ein Navigationsgerät. An einer Schule am Rotbuschweg versuchten unbekannte Täter die Eingangstür erfolglos aufzuhebeln. Durch die Hebelversuche entstand ein Sachschaden. Die Tatzeit liegt zwischen dem 22. Dezember bis zum 04. Januar. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 02933 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell