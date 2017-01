POL-HSK: Fußgängerin von Traktor erfasst

Schmallenberg (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 07:10 Uhr wurde eine 50-jährige Frau aus Schmallenberg im Bereich "Breite Wiese" in Höhe der Tankstelle von einem Traktor erfasst. Sie ging über das Tankstellengelände und überquerte die Zufahrtstraße zum dortigen Bauhof. Dabei übersah sie offenbar den von links herannahenden Traktor, der mit einem Schneeschild ausgestattet war und Richtung Bauhof fuhr, um Streusalz nachzuladen. Das Schild erfasst die Frau und schleuderte sie zu Boden. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktorfahrer hatte noch versucht zu bremsen, als er die Frau plötzlich in seinem Lichtkegel sah, konnte das schwere Fahrzeug aber nicht mehr rechtzeitig anhalten.

