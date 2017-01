POL-HSK: versuchter Einbruch in Metzgerei

Olsberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 19:00 und 05:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Metzgerei an der Bahnhofstraße einzubrechen. Sie hebelten jedoch vergeblich an der Eingangstür und ließen daher von ihrem Vorhaben ab. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtige beobachten konnten werden gebeten, sich bei der Polizei Brilon unter 02961-90200 zu melden.

