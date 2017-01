POL-HSK: Kasse gefunden

Brilon (ots) - Ein 52-jähriger Mann aus Brilon staunte am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr nicht schlecht, als er den Schnee vom Parkplatz der Sparkasse "Am Markt" schippte. Am Ende des Parkplatzes fand er unter dem Schnee eine Registrierkasse, in der sich noch eine geringe Menge Kleingeld befand. Er rief die Polizei, welche die Kasse sicherstellte. Woher sie stammt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell