POL-HSK: Unfallflucht in Oeventrop

Arnsberg (ots) - Am Dienstag hatte ein 72-jähriger Mann aus Arnsberg seinen silbernen Mazda an der Straße "Zum Brand" in Höhe Hausnummer 1 abgestellt. Der Wagen stand dort zwischen 11:50 und 12:35 Uhr an der Straße. In dieser Zeit wurde der Mazda vermutlich im Vorbeifahren von einem anderen Auto beschädigt. Bei dem Zusammenstoß mit dem linken Außenspiegel des Mazdas blieb der rechte Außenspiegel des Verursacherfahrzeuges zurück. Anhand der Spiegelnummer muss es sich hierbei um einen Audi A 3, A 4 oder A 5 handelt ab Baujahr 2011 handeln. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder ergänzende Hinweise auf den flüchtigen Audi geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell