POL-HSK: Brand in Zimmerdecke

Arnsberg (ots) - Am späten Dienstagabend, gegen 23:30 Uhr, bemerkte eine Frau aus Neheim im Badezimmer ihrer Wohnung in der Franz-Stock-Straße einen Schwelbrand in der Deckenverkleidung. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr befanden sich alle Bewohner des Hauses draußen in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zwei Bewohner konnten anschließend zurück in ihre Wohnung, zwei weitere kamen für die Nacht bei Verwandten unter. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Aufgrund der Lage des Brandortes ist von einem technischen Defekt auszugehen. Genaueres werden die Ermittlungen des Brandermittlers zeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell