POL-HSK: Unfallflucht in Neuastenberg

Winterberg (ots) - Bereits am Freitag kam es in Neuastenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 60-jähriger Mann aus Bottrop hatte seinen grauen Ford Focus in der Zeit von 15:00 bis 15:30 Uhr vor dem Skiverleih an der Winterberger Straße in Höhe Hausnummer 8 abgestellt. In dieser Zeit wurde sein Auto hinten links beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Ein Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder anderweitige Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Winterberg unter 02981-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell