POL-HSK: Unfall beim Abbiegen

Winterberg (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Mann aus den Niederlanden auf der B 236 und wollte nach links in die Straße "Am Waltenberg" abbiegen. Dabei übersah er den Gegenverkehr und sein Fahrzeug stieß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 34-jährigen Mannes zusammen, der ebenfalls aus den Niederlanden kommt. Die 41-jährige Beifahrerin in seinem Wagen wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

