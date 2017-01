POL-HSK: Pkw beschädigt

Marsberg (ots) - Am Neujahrstag, zwischen 03:00 und 08:00 Uhr morgens, wurde der Opel Astra eines Mannes aus Marsberg beschädigt. Der Wagen stand an der Bahnhofstraße in Höhe Hausnummer 9. Ein unbekannter Täter schlug zweimal mit einem Gegenstand, möglicherweise einem Hammer, gegen die Frontscheibe, die dadurch beschädigt wurden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachten konnten werden gebeten, sich bei der Polizei Marsberg unter 02992-902000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell