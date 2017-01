POL-HSK: Versuchter Einbruch in Oeventrop

Arnsberg (ots) - Ein Einfamilienhaus auf dem Oesterfeldweg in Oeventrop war am Freitagnachmittag, zwischen 15:45 und 19:00 Uhr, das Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Sie versuchten, eine Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten aber dabei. Hinweise nimmt die Polizei in Hüsten unter Tel. 02932-90200 entgegen. (st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell