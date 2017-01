POL-HSK: Einbrüche in Schmallenberg

Schmallenberg (ots) - In der Nacht zu Neujahr kam es auf der Straße An der Robbecke zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von 19:30 bis 01:10 Uhr eine Balkontür auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten in mehreren Zimmern Schubladen und Schränke. Über das mögliche Diebesgut konnten die Bewohner noch keine Angaben machen. In der Zeit vom 30.12.2016, 14:00 Uhr, bis Silvester, 02:00 Uhr, war die Lagerhalle einer Firma an der Straße Auf der Lake das Ziel unbekannter Einbrecher. Sie wollten eine Eingangstür aufbrechen, scheiterten aber dabei. Außerdem schlugen sie ein Fenster ein. Die Täter gelangten jedoch nicht in die Halle, es blieb hier beim Versuch. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Fredeburg unter Tel. 02974-90200 entgegen. (st)

