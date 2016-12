POL-HSK: Einbruch in Eversberg

Meschede (ots) - Eine Gaststätte mit einem kleinen Lebensmittelgeschäft auf der Mittelstraße in Meschede-Eversberg war in der Nacht zu Silvester das Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Sie hebelten an der Gebäudefront ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Zigaretten. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter Tel. 0291-90200 entgegen. (st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell