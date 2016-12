POL-HSK: Unfall mit einer Verletzten in Sundern

Sundern (ots) - Weil sie nach eigenen Angaben die Sonne blendete, geriet am Freitagvormittag eine 81-jährige Autofahrerin aus Sundern mit ihrem Pkw auf der Strecke zwischen Hachen und Stemel in den Gegenverkehr. Sie war in Fahrtrichtung Sundern unterwegs und stieß in Höhe des Bahnübergangs mit einem entgegenkommenden Lkw eines 34-Jährigen aus Schalksmühle zusammen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. (st)

