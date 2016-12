POL-HSK: Unfallflucht in Brilon-Thülen

Brilon (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Straße Vogelwiese in Brilon-Thülen abgestellten, silbernen Renault Megane. Der entgegen der Fahrtrichtung abgestellte Renault wurde auf der rechten Seite beschädigt. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Zusammenstoß muss sich zwischen Dienstagabend, 27.12.2016 und Freitagmorgen, 30.12.2016, ereignet haben. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen bitte an die Polizei in Brilon, Tel. 02961-90200. (st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell