POL-HSK: 19-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Meschede

Meschede (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Schwarzen Bruch wurde am Freitagnachmittag ein 19-jähriger Insasse eines Lieferwagens aus Anröchte leicht verletzt. Der Fahrer, ein 20-Jähriger aus Lippstadt, verlor in Fahrtrichtung Eversberg auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen rutschte gegen den linken Bordstein und überschlug sich daraufhin einmal. Der Fahrer und ein weiterer Insasse blieben unverletzt. An dem Lieferwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. (st)

