POL-HSK: 19-jähriger Autofahrer wird bei Unfall nahe Hallenberg verletzt

Hallenberg (ots) - Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 236, zwischen Hallenberg und Bromskirchen, zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 19-Jähriger aus Ottenbach war mit seinem Pkw in Richtung Bromskirchen unterwegs und verlor auf glatter Straße in einer Linkskurve, kurz hinter dem Ortsausgang Hallenberg, in Höhe des Friedhofs, die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein 20-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell