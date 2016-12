POL-HSK: Sachbeschädigung an Schule

Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter beschädigten zwischen Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 08.30 Uhr, vier Fenster einer Schule am Fuchswinkel in Voßwinkel. Die Fenster wurden mit einem spitzen Gegenstand angegangen, gingen aber nicht zu Bruch. Es entstand ein vierstelliger Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell