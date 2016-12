POL-HSK: Unfallflucht

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr streiften sich an der Einmündung der Dieselstraße in die Sauerlandstraße zwei Autos. Ein Autofahrer flüchtete anschließend. Als ein 54-jähriger Autofahrer im Einmündungsbereich anhielt, streifte eine dunkle Limousine bei der Vorbeifahrt in Richtung Bruchhausen die Fahrzeugfront. Die Limousine setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell