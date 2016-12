POL-HSK: Einbruchsversuch

Arnsberg (ots) - Zwischen dem 01. Dezember bis zum 29. Dezember versuchten unbekannte Täter in ein leer stehendes Einfamilienhaus an der Mescheder Straße in Rumbeck einzubrechen. Die Täter versuchten zwei Fenster und eine Tür aufzuhebeln, blieben aber aufgrund der zusätzlich eingebauten Einbruchssicherung erfolglos. Ohne das Gebäude zu betreten flüchteten die Täter vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell