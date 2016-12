POL-HSK: Unfall in Einmündung

Brilon (ots) - Am Donnerstag gegen 18.45 Uhr stießen in der Einmündung Keffelker Straße / Gabelsberger Weg zwei Autos zusammen. Ein Mann und eine Frau wurden leichtverletzt. Eine 19-jährige Frau fuhr mit ihrem 18-jährigen Beifahrer über die Keffelker Straße in Richtung Ortsausgang. Als eine 18-jährige Frau mit ihrem Auto vom Gabelsberger Weg in den Einmündungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 19-jährige Frau sowie ihr Beifahrer wurden leichtverletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell