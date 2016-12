POL-HSK: Taschendiebstahl im Zug

Meschede (ots) - Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurde einer 78-jährigen Frau im Zug nach Meschede die Geldbörse aus der Handtasche geklaut. Die Frau fuhr im Zug von Hagen nach Meschede. Kurz vor dem Bahnhof ging sie mit ihrem Gepäck zur Ausgangstür. Ihre Geldbörse trug sie in ihrer Umhängetasche. Beim Ausstieg befanden sich zwei Frauen neben der Dame. Erst einige Minuten nach dem Aussteigen bemerkte die Frau den Diebstahl der Geldbörse. Vermutlich hatten die beiden Frauen beim Aussteigen die Geldbörse aus der Handtasche geklaut. Die Frauen werden wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt; eine der Frauen hatte ihr Haar zu Zöpfen gebunden; eine Frau war mit stabiler Statur. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Die Polizei gibt folgende Ratschläge wie Sie sich vor Taschendiebstählen schützen können: 1.Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. 2.Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. 3.Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. 4.Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. 5.Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Weitere Tipps und Verhaltensregeln finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell