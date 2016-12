POL-HSK: Geschwister bei Unfall angefahren

Meschede (ots) - Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr wurden an der Warsteiner Straße zwei Geschwister angefahren und verletzt. Die beiden 15- und 18-jährigen Geschwister wollten an der Kreuzung mit der Lindenstraße / Sommerkamp die Warsteiner Straße an der dortigen Fußgängerampel überqueren. Ein 65-jähriger Autofahrer fuhr gleichzeitig auf der Warsteiner Straße in Richtung Stimmstamm. Als die Geschwister auf der Fahrbahn waren, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto. Ein Verkehrsteilnehmer der mit seinem Auto aus der Lindenstraße in die Kreuzung einfuhr musste stark abbremsen, da es ansonsten ebenfalls zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 65-jährigen Warsteiners gekommen wäre. Nach Angaben von Zeugen, zeigte die Fußgängerampel grün, die Ampel der Warsteiner Straße rot. Bei dem Zusammenstoß wurde der 15-jährige Junge schwerverletzt. Die 18-jährige Schwester erlitt leichte Verletzungen. Die Geschwister wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell