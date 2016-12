POL-HSK: Auto überschlägt sich

Sundern (ots) - Am Donnerstag gegen 09 Uhr überschlug sich ein Auto auf der Landstraße 519 zwischen Meinkenbracht und Obersalwey. Die 18-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt. Die junge Frau aus Sunden fuhr auf der Landstraße in Richtung Salwey. Im Bereich einer Rechtskurve kam sie vermutlich aufgrund von Straßenglätte ins Schleudern. Das Auto rutschte in die rechtseitige, ansteigende Böschung und überschlug sich. Auf der Seite liegend kam das Auto auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ersthelfer konnten der Frau beim Verlassen des Autos helfen. Sie musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell