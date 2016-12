POL-HSK: Über Auto gelaufen

Arnsberg (ots) - In der Nacht zum Dienstag lief ein unbekannter Täter an der Ruhrstraße über die Motorhaube eines Autos. Der beschädigte Wagen parkte in Höhe der Einmündung zum "Tillmanns Gäßchen". Die Tatzeit kann von Dienstagabend, 17.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 10.00 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell