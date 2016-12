POL-HSK: Sachbeschädigung an Auto

Brilon (ots) - An der Straße "Voßloh" wurde ein blauer Peugeot beschädigt. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und beschädigten die Motorhaube. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 10.30 Uhr. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell