POL-HSK: Zigarettenautomat beschädigt

Marsberg (ots) - Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr hörte ein Gastwirt an der Straße "Kötterhagen" einen lauten Knall vor seiner Gaststätte. Bei der Nachschau rannten zwei Männer weg. Zurück blieb ein beschädigter Zigarettenautomat. Die Täter hatten einen Knallkörper in dem Automaten angezündet. Der Wirt versuchte die flüchtigen Männer zu verfolgen, brach diese aber nach kurzer Zeit ab. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Einer der beiden Täter ist sehr groß und stämmig, der zweite Täter eher klein. Beide Männer hatten ein südländisches Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 2000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell