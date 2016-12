POL-HSK: Diebstahl in der Fußgängerzone

Meschede (ots) - Am Dienstagnachmittag klauten unbekannte Täter in der Fußgängerzone mehrere Kleidungsgegenstände von einem auf der Straße stehenden Verkaufsständer. Der Kleiderständer befand sich vor einem Modegeschäft in der Ruhrstraße. Die Täter konnten zwischen 16.00 Uhr bis 18.20 Uhr mehrere Damenoberbekleidungsstücke (mit Holzkleiderbügel) entwenden. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell