POL-HSK: Kräftiger Autokratzer

Schmallenberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 06 Uhr, wurde ein schwarzer Ford Focus an der "Von-Ascheberg-Straße" zerkratzt. Der unbekannte Täter drückte einen spitzen Gegenstand so fest auf das Autoblech, so dass dieses teilweise eingedrückt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 02974 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell