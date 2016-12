POL-HSK: Diebstahl am Baumarkt

Arnsberg (ots) - Über die Weihnachtstage suchten unbekannte Täter das Gelände eines Baumarkts an der Arnsberger Straße auf. Hier zerschnitten sie Planen, Banner und mehrere Streusalzsäcke. Weiterhin entwendeten sie eine unbekannte Menge Schüttgut (Schotter). Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend bis Dienstagmorgen. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell