POL-HSK: Mit Handy aber ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Arnsberg (ots) - Am Dienstag um 11.25 Uhr hielt die Polizei einen telefonierender Autofahrer am Holzener Weg an. Der Mann war nicht im Besitz eines Führerscheins und stand unter Drogeneinfluss. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Es stelle sich heraus, dass der 29-jähirge Mann noch nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Als die Beamten zudem typischen Drogengeruch wahrnahmen, wurde dem Mann ein Drogentest angeboten. Der Test zeigte, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In der Polizeiwache Arnsberg wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen die Halterin des Autos wird ebenfalls eine Strafanzeige gefertigt, da sie es zuließ den Mann ohne Führerschein fahren zu lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell