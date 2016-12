POL-HSK: Polizisten beleidigt

Brilon (ots) - Nachdem ein 30-jähriger Mann am Dienstagabend die Wohnung an der "Obere Straße" demolierte und seine Frau bedrohte sprach die Polizei ein zehntägiges Wohnungsverbot aus. Der Mann war damit nicht einverstanden und beleidigte die Beamten. Die Nacht durfte er in der Polizeizelle in Brilon verbringen. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der alkoholisierte Mann aggressiv. Er bestritt die Vorwürfe und schrie die Beamten an. Gegenüber dem Mann sprach die Polizei ein Wohnungsverbot aus. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde er dem Polizeigewahrsam in Brilon zugeführt werden. Trotz Fesselung wehrte sich der Mann und versuchte die Polizeibeamten zu treten. Auf der Fahrt zur Wache mussten sich die Beamten Beleidigungen anhören. Nach erfolgter Ausnüchterung durfte der Mann das Gewahrsam verlassen. Das ausgesprochene Wohnungsverbot gegen den Mann wird durch die Polizei überwacht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell