POL-HSK: Zwei Autos beschädigt

Marsberg (ots) - Zwischen Montag und Dienstag wurden zwei Autos in Marsberg beschädigt. Am Falkenweg in Essentho schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines Mercedes ein. Die Tatzeit lag zwischen Montag, 07.30 Uhr, bis Dienstag, 08.15 Uhr. Am Glindeplatz in Niedermarsberg wurde zwischen Montagabend, 21.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 09.30 Uhr, ein blauer BMW beschädigt. Die Täter zerkratzten den Kofferraum. In beiden Fällen liegen bislang keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 2000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell