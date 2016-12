POL-HSK: Einbruchversuch in Hövel

Sundern (ots) - Zwischen Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, scheiterten unbekannte Täter an einem Fenster eines Einfamilienhauses an der Bundesstraße. Die Täter schoben am Haus eine Jalousie hoch und versuchten die Scheibe einzutreten. Die Scheibe hielt den Einbruchversuchen stand. In einer angrenzenden Holzhütte öffneten sie die unverschlossene Tür, entwendeten jedoch keine Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 02933 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell