POL-HSK: Einbruch mit Reserveschlüssel

Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter brachen am zweiten Weihnachtstag, zwischen 14.50 Uhr bis 18.45 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Bruchhausener Straße ein. Die Einbrecher kamen mit einem Reserveschlüssel der im Garten versteckt ins Haus. Der Schlüssel war durch die Bewohner im Garten versteckt worden. Als sie am Abend in Haus zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch. Die Wohnung war von den Tätern durchsucht worden, den Reserveschlüssel ließen sie in der Wohnung zurück. Mit Bargeld und Schmuck konnten die Täter flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell