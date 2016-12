POL-HSK: Schlägereien auf Weihnachtsfete

Arnsberg (ots) - Die Arnsberger Polizei musste in der Nacht zum Dienstag zweimal zu einer öffentlichen Weihnachtsparty in einer Festhalle an der Krellstraße in Bruchhausen ausrücken. Bei zwei Schlägereien gab es mehrere Verletzte. Gegen 22.50 Uhr kam es zu einem Handgemenge zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde ein 19-jähriger Mann durch eine abgeschlagene Glasflasche schwerverletzt. Der Sicherheitsdienst konnte die Streitenden voneinander trennen. Erste Ermittlungen führten zur vorläufigen Festnahme von zwei 22-jährigen und 21-jährigen Männern aus Arnsberg und Frankenberg. Das schwerverletzte Opfer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Gegen 00.30 Uhr kam es unabhängig zur ersten Schläger zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Hierbei wurde ein 19-jähriger Arnsberger leichtverletzt. Nach Feststellung der Personalien wurde dem Täter ein Platzverweis ausgesprochen. In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei Zeugen sich mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung zu setzen.

