POL-HSK: Unfallflucht in Obereimer

Arnsberg (ots) - Am Sonntag gegen 22.40 Uhr beobachtete eine Zeugin eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Obereimer". Ein schwarzer Kleinwagen fuhr gegen einen Zaun und flüchtete. Der Wagen fuhr von der Hammerweide kommend in Richtung Bahnunterführung. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten flüchtete der Unfallverursacher mit dem Kleinwagen in Richtung Muffrika. Eine direkt eingeleitet Fahndung nach dem Fahrzeug blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell