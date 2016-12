POL-HSK: Zwei Schlägereien nach dem zweiten Weihnachtstag

Meschede (ots) - Nach Ausklang des zweiten Weihnachtstages wurde die Polizei Meschede zu zwei Schlägereien gerufen. Am Dienstag gegen 01 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in einer Festhalle an der Visbecker Straße. Hier eskalierte der verbale Streit zwischen zwei 22-jährigen Männern. Ein Mann wurde am Kopf mit einem Bierkrug getroffen. Er wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an. Um 03.55 Uhr schlug ein Mann vor einer Kneipe am Stiftsplatz einen 34-jährigen Mescheder. Dieser hatte den Täter kurz zuvor in der Kneipe angesprochen. Anschließend stieg der Schläger als Mitfahrer in einen schwarzen Audi A3 und fuhr davon. Der Schläger wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß; Brillenträger; brünettes, kurz geschnittenes Haar, südländisches Aussehen. Eine Fahndung nach dem Audi verlief ohne Erfolg. Der 34-jährige Mann wurde durch die Schläge leichtverletzt.

Hinweise zu den beiden Auseinandersetzungen nimmt die Polizei in Meschede unter der 0291 - 90 200 engegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell