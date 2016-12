POL-HSK: Randalierer

Meschede (ots) - Am Montag um 05.15 Uhr wurden Anwohner durch drei Randalierer an der Zeughausstraße / Winziger Platz geweckt. Diese rissen mehrere Straßenpoller aus der Verankerung. Ein Poller landete in der Henne. Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer und eine Frau handeln. Ein Mann hatte einen Bart und trug eine Kappe. Der andere Täter war mit einer hellen Hose bekleidet. Beide Männer haben eine osteuropäisches Aussprache und Aussehen. Die Frau trug ein Kapuzenshirt mit hellen oder weißen Rändern. Die drei Personen stiegen anschließend in ein Taxi. Die Polizei wurde erst in den Mittagsstunden über den Sachverhalt informiert. Erste Ermittlungen ergaben, dass die drei Personen mit dem Taxi nach Freienohl gefahren wurden. Hier stiegen sie am Amtshaus sowie am Abzweig Hauptstraße / Talweg aus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell