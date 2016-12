POL-HSK: Multivan gestohlen

Meschede (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 18.35 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Autohaus am Schneidweg ein. Hier entwendeten sie einen grünen VW-Mulitvan. Die Täter schlugen eine Plexiglasscheibe eines Rolltores ein und gelangten so in das Autohaus. Hier entwendeten sie den Schlüssel vom Volkswagen, öffneten das Rolltor und fuhren mit dem Mulitvan davon. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grünen VW-Multivan mit dem angebrachten roten Kennzeichen HSK-0616. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell