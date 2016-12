POL-HSK: Versuchter Firmeneinbruch

Olsberg (ots) - Am Sonntagmorgen um 01.50 Uhr löste ein Einbruchsalarm einer Gießerei an der Hüttenstraße aus. Als ein Mitarbeiter nachschaute, flüchtete der Täter. Der bislang unbekannte Täter hebelte eine Tür zu einem Lager auf. Hierbei löste er den Einbruchsalarm aus. Ein Mitarbeiter bemerkte daraufhin einen Mann der vom Gelände flüchtete. Nach kurzer Verfolgung verlor er den Mann aus den Augen. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der Einbrecher trug eine dunkle Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell