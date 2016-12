POL-HSK: Trickdiebstahl in Wohnheim

Olsberg (ots) - In einem Wohnheim an der Heinrich-Sommer-Straße ist es am 23. und 24. Dezember zu mehreren Diebstählen gekommen. Zwei Mädchen und eine Frau bettelten und klauten. Die drei weiblichen Personen klingelten an den Wohnungstüren. Hier gaben sie sich als taubstumm aus und baten um eine Spende. Gleichzeitig schafften sie es in die Wohnungen zu gelangen. Hier lenkten sie die Geschädigten ab und konnten so mehrere Geldbörsen und ein Tablet entwenden. Die beiden Mädchen sollen zwischen zehn bis 14 Jahre alt sein. Alle Personen haben ein südländisches Aussehen. Die Taten fanden am Freitagabend (19.45 Uhr) sowie am Samstagmorgen (09.45 Uhr) statt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

